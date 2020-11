Michal Pesković odszedł z Cracovii. Ale pozostał w ekstraklasie

W Cracovii Słowak spędził minione trzy lata. W tym sezonie nie był zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy, a zagrał tylko w jednym meczu III-ligowej drużyny rezerw "Pasów". Z Krakowem pożegnał się jednak - co do tego nie ma żadnych wątpliwości - z podniesionym czołem. Wszedł do bramki Cracovii na początku 2018 roku i jej podstawowym zawodnikiem został w zasadzie na dwa i pół roku. W zasadzie, bo na początku sezonu 2018/2019 ustąpił miejsca sprowadzonemu wtedy Maciejowi Gostomskiemu, ale gdy je odzyskał - okazał się absolutnie filarem drużyny. W efekcie w lutym 2019 roku Cracovia przedłużyła z nim kontrakt, a w listopadzie 2019 został on przedłużony ponownie, do 30 czerwca 2021 roku.