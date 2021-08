Misjonarze Rytmu kontra CoolKids MOB. Krakowscy breakdancerzy stają do walki w nowym filmie wideo

"Break Thru Poland" to czteroodcinkowa historia przedstawiająca breaking jako sztukę opartą na lokalnych wartościach. Występujący w niej b-boye i b-girls zabierają widzów w podróż wzdłuż Wisły, w najbardziej charakterystyczne regiony Polski i pomagają odkryć je na nowo przez pryzmat tańca.

- Zabieramy was w podróż szlakiem Wisły, od gór aż po morze, by odkryć kulturę jakiej jeszcze nie znacie. Przed nami kilka przystanków na drodze do światowych finałów Red Bull BC One – zapowiada narrator w pierwszym odcinku.

Akcja drugiego odcinka odbywa się w Krakowie, gdzie dochodzi do konfrontacji kultowej krakowskiej ekipy – Misjonarzy Rytmu z nowym pokoleniem - CoolKids MOB. Spotkanie to jest symbolem szacunku do tradycji i otwartości na to, co nowe; obecnej w breakingu międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, która umożliwia stały rozwój i ewolucję tej niezwykłej formy sztuki.

W rolę narratora w Break Thru Poland wcielił się bydgoski raper – Bisz, a muzykę do niego wyprodukował, znany między innymi ze współpracy z Łoną czy O.S.T.R., Oer.