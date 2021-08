Młody kierowca dachował w Ściborzycach, bo był pijany. Miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie [ZDJĘCIA]

Do groźnego zdarzenia doszło w nocy w poniedziałek, 23 sierpnia. Kierowca mazdy stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do dachowania. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń i opuścił samochód o własnych siłach.

Pijany kierowca stracił prawo jazdy

Kiedy na miejsce przyjechali policjanci i zbadali stan trzeźwości mężczyzny, to okazało się, że ma on ponad 1,7 promila alkoholu. Kierowca mazdy nie wymagał hospitalizacji.

- Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Niebawem mężczyzna odpowie za swoje zachowanie. Jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności - informuje Katarzyna Matras, Oficer Prasowy KPP w Olkuszu.

Policjanci apelują o zachowanie trzeźwości na drodze. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg. Alkohol u kierowców zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, obniża koncentrację, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę, powoduje senność, jak również błędną ocenę własnych możliwości.