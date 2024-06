Mocna reprezentacja Małopolski w Parlamencie Europejskim. Kto awansował, a kto stracił od czasu wyborów do Sejmu?

Trzech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, dwóch Koalicji Obywatelskiej i po jednym z Konfederacji i Trzeciej Drogi wybranych zostało z małopolsko-świętokrzyskiego okręgu do Parlamentu Europejskiego. Eurowybory 2024 w kraju wygrała KO przed PiS różnicą niecałego procenta, co w przeliczeniu daje o jeden mandat więcej. W Małopolsce triumfował PiS. Inaczej było w Krakowie, gdzie większość głosów otrzymała KO.

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały ogłoszone w poniedziałek (10 czerwca) przed południem. Zwyciężyła Koalicja Obywatelska zdobywają 37,06 proc. głosów (21 mandatów). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość - 36,16 proc. (20 mandatów). Pięcioprocentowy próg pokonały także trzy inne ugrupowania: Konfederacja - 12,08 proc. (6 mandatów), Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 Szymona Hołowni) - 6,91 proc. (3 mandaty), Lewica - 6,30 proc. (3 mandaty). Mieszkańcy Krakowa i Małopolski głosowali na kandydatów z okręgu 10, obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie. Mandaty w nim zdobyli: Adam Jarubas (PSL, Trzecia Droga), Bartłomiej Sienkiewicz (KO), Jagna Marczułajtis-Walczak (KO), Grzegorz Braun (Konfederacja), Beata Szydło (PiS), Arkadiusz Mularczyk (PiS), Dominik Tarczyński (PiS).

Radość Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński szykuje się do skoku

Wyniki z ogromną radością przyjęli przede wszystkim w Platformie Obywatelskiej, podkreślając, że to przełom, w którym ta partia może pochwalić się najlepszym rezultatem w kraju.

- 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Jestem tak szczęśliwy. Mamy prawo do radości i wzruszenia, mimo niełatwych czasów, mimo tego, iż być może Polki i Polacy chcieliby więcej i szybciej. Wiadomo, jesteśmy krajem ludzi ambitnych i czasami patrzą na nas i mówią poprawicie się, bądźcie lepsi. Ale mam poczucie wielkiej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy trudnych lat i pięknych miesięcy po 15 października - przyznał premier Donald Tusk, przewodniczący PO. W porównaniu do październikowych wyborów do polskiego parlamentu KO uzyskała ponad 6-procentowy wzrost notowań, bowiem wtedy otrzymała 30,7 proc. głosów. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu najwięcej głosów zebrał PiS (35,38 proc.), ale to nie pozwoliło na kontynuacje rządów, które objęła koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

- Jesteśmy na podobnym poziomie. Wiemy, co trzeba zrobić, żeby ten poziom podnieść. Mimo piekielnego ataku na nas idziemy w jednym kierunku, z którego dojdziemy do punktu, gdzie możemy się odbić do wielkiego skoku i skoczymy ku zwycięstwu – skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W wyborach do Sejmu trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. Teraz to ugrupowanie otrzymało o połowę mniej głosów. Postęp zanotowała natomiast Konfederacja, która w ubiegłorocznych krajowych wyborach zajęła piąte miejsce (7,16 proc.), a teraz awansowała na trzecią lokatę. Jej miejsce zajęła Lewica, która zanotowała ponad 2-procentowy spadek (8,61 w wyborach w październiku 2023 r.). Partie będące w rządowej koalicji z KO gratulowały temu ugrupowaniu zwycięstwa i różnie komentowały wyniki wyborów do Europarlamentu. - Będziemy was wspierać we wszystkim co dobre i co w Europie trzeba razem wypracować - podkreślił Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Później w internecie na platformie X dodał swój komentarz: " To nie jest wynik, z którego jestem zadowolony. W agresywnej, spolaryzowanej kampanii, w której liczyło się tylko to, która partia wygra, nie było miejsca na rozmowę o ludziach, o rozwiązaniach dla rozwoju Polski. Dlatego połowa wyborców z października została w domu".

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL skomentował: - Ten trójskok nie jest łatwy dla młodej koalicji. Udało się coś nieprawdopodobnego, bo dzięki naszym głosom 15 października odsunęliśmy PiS od władzy. Później była wielka próba w wyborach samorządowych. Od samego początku mówiliśmy, że wybory europejskie będą dla nas najtrudniejsze i to się potwierdza. Traktujemy bardzo poważnie ten wynik i z pokorą. Wiemy, że odpowiedzialność za rządy kosztuje, w pierwszej kolejności mniejsze formacje. Musimy z tego wyciągać określone wnioski.

Robert Biedroń z Lewicy zaznaczył, że wynik KO zsumowany z Trzecią Drogą i Lewicą potwierdza, że ta koalicja wciąż może liczyć na większość. - To po raz kolejny potwierdza zwycięstwo demokratycznych sił w Polsce. To dobra wiadomość, która popłynie do Europy i Świata - mówił Robert Biedroń.

W Małopolsce zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, w Krakowie górą była Koalicja Obywatelska

W przypadku Małopolski końcowy wynik w Eurowyborach 2024 różnił się od tego krajowego. W naszym regionie wygrał PiS - 43,10 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 29,02 proc., a na kolejnych pozycjach uplasowały się: Konfederacja - 14,66 proc., Trzecia Droga - 7,08 proc., Lewica - 4,75 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie - 0,75 proc., Normalny Kraj - 0,28 proc., Polexit - 0,26 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 0,08 proc.

W całej Małopolsce najlepszy wynik osiągnęła europoseł Beata Szydło - 235 504 głosy. Najlepszy wynik na listach Koalicji Obywatelskiej odnotował Bartłomiej Sienkiewicz - 196 101 głosy. Obydwoje byli "jedynkami" na listach swoich ugrupowań. W przypadku Konfederacji najwięcej głosów zdobył drugi na liście poseł Grzegorz Braun - 86 013 głosów. Wyprzedził pierwszego na liście posła Konrada Berkowicza - 67 970 głosów, który ostatecznie nie dostał się do Parlamentu Europejskiego. Spośród kandydatów Trzeciej Drogi zdecydowanie najwięcej głosów otrzymał otwierający listę europoseł Adam Jarubas - 35 112 głosów. Listę Lewicy otwierał wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, który otrzymał 15 066 głosów. Wyprzedziła go druga na liście Dorota Kolarska - 27 710 głosów. Oboje nie znaleźli się w Parlamencie Europejskim, ponieważ z naszego okręgu Lewica nie wywalczyła żadnego mandatu.

Frekwencja w Małopolsce wyniosła 43,23 proc. i była wyższa od tej dla całego kraju - 40,65 proc. Dużo wyższa była frekwencja w samym Krakowie - 51,27 proc. W Krakowie najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska - 42,84 proc., przed PiS - 25,29 proc. Kolejne miejsca zajęli: Konfederacja - 12,68 proc., Lewica - 10,30 proc., Trzecia Droga - 7,48 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie - 0,79 proc., Polexit - 0,32 proc., Normalny Kraj - 0,24 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 0,07 proc.

Wybieraliśmy 53 posłów do Parlamentu Europejskiego

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 wybranych zostało 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Z reguły, łączna liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego jest ustalana przed każdymi wyborami. Nie może przekroczyć 750 osób plus przewodniczący/ca.

Liczba posłów i posłanek do PE wybieranych z każdego kraju Unii Europejskiej jest ustalana przed każdymi wyborami i opiera się na zasadzie degresywnej proporcjonalności, co oznacza, że każdy poseł i posłanka do PE z większego kraju reprezentuje więcej osób niż poseł czy posłanka z mniejszego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96. W Polsce wybieraliśmy 53 europosłów. Większą liczbę wybierano w czterech innych krajach: Niemczech - 96, Francji - 81,Włoszech - 76 i Hiszpanii - 61.

Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty do Parlamentu Europejskiego:

KOALICJA OBYWATELSKA

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz Adam

BREJZA Krzysztof

BUDKA Borys Piotr

BUŁA Andrzej

GASIUK-PIHOWICZ Kamila

HALICKI Andrzej Witold

JOŃSKI Dariusz

KIERWIŃSKI Marcin Piotr

KOHUT Łukasz Marcin

KOPACZ Ewa Bożena

LEWANDOWSKI Janusz Antoni

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga

NYKIEL Mirosława

PROTAS Jacek

SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk

SZCZERBA Michał Roch

WAWRYKIEWICZ Michał

WCISŁO Marta Anna

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

LEWICA

BIEDROŃ Robert

SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela

ŚMISZEK Krzysztof Jan TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

HETMAN Krzysztof Andrzej

JARUBAS Adam Sebastian

KOBOSKO Michał Andrzej KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

BRAUN Grzegorz Michał

BRYŁKA Anna Mirosława

BUCZEK Tomasz Wojciech

SYPNIEWSKI Marcin

TYSZKA Stanisław

ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK Ewa PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

BIELAN Adam Jerzy

BOCHEŃSKI Tobiasz Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUDA Waldemar Grzegorz

DWORCZYK Michał Paweł

GOSIEWSKA Małgorzata Maria

JAKI Patryk Tomasz

KAMIŃSKI Mariusz

MALĄG Marlena Magdalena

MULARCZYK Arkadiusz

MÜLLER Piotr Józef

OBAJTEK Daniel

OZDOBA Jacek Dawid

RZOŃCA Bogdan Józef

SZYDŁO Beata Maria

TARCZYŃSKI Dominik

WĄSIK Maciej Roman

WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria

ZALEWSKA Anna Elżbieta

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

4 czerwca 1989. Wybory, które zmieniły Polskę

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!