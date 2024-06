Montaż schodów na Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Prace postępują. Zdjęcia

Schody na dworcu autobusowym w Krakowie znów ruchome po 5 latach

Trzy etapy montażu

– Zgodnie z naszymi deklaracjami, uzyskaliśmy zgodę Rady Miasta Krakowa w sprawie przesunięcia niezbędnych środków finansowych. To pozwoliło nam podpisać umowę z firmą z którą prowadziliśmy negocjacje – mówił Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Awarie ruchomych schodów na dworcu w Krakowie

Przypomnijmy, że naprawianie schodów przez ostatnie lata kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Schody miały być naprawiane 19 razy, a decyzja o ich całkowitym wyłączeniu (schody jadące do góry stanęły w 2018 r., jadące w dół w 2019 r.) zapadła po tym, jak urzędnicy doszli do wniosku, że dopóki zadaszenie nie będzie zrobione, to nie ma sensu wkładać w ich naprawę kolejnych setek tysięcy złotych.