Skreślą Kraków z listy UNESCO z powodu kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów? Na razie będą duże utrudnienia

W piśmie do prezydenta opublikowanym w internecie przez radnego Łukasza Maślonę (Kraków dla Mieszkańców) ministerstwo poinformowało, że wpłynęła tam skarga komitetu obywatelskiego "Bulwary to My" skierowana do Dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, dotycząca budowy kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów.

"Chciałabym zwrócić uwagę na realne zagrożenie dla miejsca UNESCO i możliwe konsekwencje w postaci misji monitorującej" - napisała Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury.

W piśmie przypomniała, że w 2018 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał negatywną opinię dla inwestycji w zaplanowanej formie.