Mszalnica wypadek. Zderzenie ciężarówki z motocyklem na drodze krajowej Nowy Sącz – Grybów. Jedna osoba jest ranna Janusz Bobrek

6 lipca 2021 roku około godz. 17.25 na drodze krajowej nr 28 w Mszalnicy (gm. Kamionka Wielka) doszło do zderzenia motocykla z samochodem ciężarowym. Poszkodowany kierowca został zabrany do szpitala przez karetkę pogotowia ratunkowego. Na razie droga relacji Nowy Sącz - Grybów jest całkowicie zablokowana. Do tematu wrócimy.