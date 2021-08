Mszana Dolna. Wygrał walkę o życie, teraz walczy o powrót do sprawności i rodziny. Adam Róg potrzebuje naszego wsparcia [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Najpierw dokuczał mu ból głowy. Niestety nie dało się go uśmierzyć żadnymi lekami. Potem problemów zaczęło pojawiać się więcej. Nadmierne pocenie i wymioty okazały się być zwiastunem najgorszego. Adam Róg z Mszany Dolnej wiódł spokojne życie dopóki nie okazało się, że musi stanąć do walki, której stawką jest życie. Teraz potrzebuje pomocy, aby dzięki rehabilitacji móc wrócić do kochającej rodziny. Jego stan zdrowia się poprawia, ale wymaga specjalistycznej opieki, która kosztuje.