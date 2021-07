Na linię kolejową Oświęcim - Brzeźnica - Skawina - Kraków Główny mają powrócić stałe połączenia pociągów pasażerskich [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Wstępny projekt rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, który ma zostać wprowadzony od grudnia tego roku, przewiduje przywrócenie stałych połączeń na trasie Oświęcim - Skawina - Kraków Główny. Zostały one zlikwidowane w 2012 roku. Dla mieszkańców powiatów oświęcimskiego i wadowickiego, podróżujących do stolicy Małopolski, to byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Obecnie do wyboru mają podróże przeładowanymi busami lub własnymi samochodami po najczęściej zatłoczonej drodze krajowej 44.