"Najazd" turystów na zamek w Rabsztynie. Tylko w pierwszy weekend po otwarciu warowni „pękł” tysiąc zwiedzających. Jak będzie teraz?

Zobaczcie zdjęcia z przebudowy zamku w Rabsztynie, jak wygląda obecnie i z imprez wokół niego

W odnowionym zamku Rabsztyn nawet kawa lepiej smakuje

- Wynik pierwszego weekendu po otwarciu zamku bardzo cieszy, co oznacza, że zrewitalizowany obiekt przyciąga mieszkańców oraz gości. Rabsztyn znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd i myślę, że możemy przyznać, że godnie go reprezentuje. Teraz, dzięki nowemu zagospodarowaniu, jest miejscem, do którego aż chce się wracać. Nawet kawa w zabytkowych murach smakuje lepiej – twierdzi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zamek Rabsztyn administrowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Czynny jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18 (w soboty i niedziele do 19). Warto dodać, że w cenie biletu na zamek można odwiedzić również Chatę Kocjana – olkuszanina, o którym mówi się, że wygrał II wojnę światową.