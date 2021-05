Najbardziej malownicze trasy rowerowe Krakowa i Małopolski [ZDJĘCIA]

Trasy łączy przede wszystkim to że prowadzą ciekawymi terenami. Najgorsza w długiej jeździe na rowerze jest bowiem monotonia. Zapewniamy, nudy na proponowanych przez nas odcinkach nie znajdziecie. Mało tego, w przypadku dobrej pogody możecie liczyć na niezapomniane widoki, które będą zachęcać was do kolejnych aktywności na dwóch kółkach. A w naszym województwie jest gdzie pojeździć. Można całą wycieczkę odbyć tylko i wyłącznie na rowerze, można tez podjechać do tych ciekawszych okolic. Wszystko zależy od upodobań turystycznych i kondycji. W każdym razie - zapraszamy do jazdy!