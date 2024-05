Najlepsze memy o maturze 2024. Tak z egzaminu dojrzałości żartują internauci

Kiedy matura w 2024?

W 2024 roku do matury po raz trzeci - od czasu reformy likwidacji gimnazjów - przystępują absolwenci czteroletniego liceum. Do pierwszego egzaminu dojrzałości maturzyści podejdą 7 maja. Zmierzą się wówczas z językiem polskim na poziomie podstawowym. Egzaminy w ramach sesji głównej matury 2024 potrwają do 25 maja.