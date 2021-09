Najlepszy strzelec Sandecji sprzedany do rywala z ligi? Ponoć... nie do końca! Znamy kwotę

„Dawid Błanik podpisał umowę z Żółto-Czerwonymi. Korona skorzystała z klauzuli zawartej w kontrakcie zawodnika i wykupiła go z Sandecji Nowy Sącz” – brzmi komunikat na łamach witryny kielczan.

Jak się okazuje cała sprawa z pozyskaniem Błanika przez Koronę… może nie być jeszcze do końca rozwiązana. Sandecja nawet nie zająknęła się, że sprzedała swojego gracza Koronie. Próżno jak na razie szukać jakiejkolwiek informacji na ten temat.

Błanik miał kosztować Koronę raptem… kilkadziesiąt tysięcy złotych (pomiędzy 50 a 70 tys. zł.), co jest mocno okazyjną kwotą, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję piłkarza. I w tym należy upatrywać ewentualnego „protestu” sądeczan, którzy mają dążyć do tego, by wyjaśnić całą sprawę związaną z odejściem Błanika.

Próbowaliśmy skontaktować się z p.o. prezesa Sandecji Łukaszem Morawskim, następnie z wiceprezesem klubu Łukaszem Skrzyńskim, ale żaden z nich, mimo kilku prób kontaktu z naszej strony, nie odbiera telefonu.