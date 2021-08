Wisła Kraków. Wyjątkowe spotkanie pokoleń „Białej Gwiazdy”

Organizatorem spotkania był Jerzy Fijał, biznesmen, który od kilkudziesięciu lat mieszka w Chicago. Jednocześnie kibic Wisły, kolekcjoner i organizator wielu akcji charytatywnych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.

To właśnie Jerzy Fijał przywitał zebranych gości, a na sali zjawiło się wiele prawdziwych legend „Białej Gwiazdy” i to z wielu pokoleń. Byli obecni m.in. Kazimierz Kmiecik, Marek Motyka, Leszek Lipka, Henryk Szymanowski czy Jerzy Kowalik. A z nieco młodszej generacji: Ryszard Czerwiec, Mariusz Jop, Radosław Sobolewski, Bogdan Zając czy Marcin Wasilewski. Obecny był również prezes Wisły Dawid Błaszczykowski, który serdecznie podziękował Fijałowi za zorganizowanie spotkania.

Fijał w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał m.in. do filmu dokumentalnego „Trzej przyjaciele z boiska”, w którym Marek Motyka mówi o tym, że chce być pochowany w dresie Wisły oraz do wzruszającej konferencji pożegnalnej Radosława Sobolewskiego, gdy ze łzami w oczach kończył grę dla „Białej Gwiazdy”. - Taki jest ten ten klub, tak przywiązują się do niego ludzie - stwierdził Fijał.