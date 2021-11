Najmodniejsze FRYZURY na 2021 rok. Długie fale, pixie cut i nie tylko. To one będą królować przez najbliższe miesiące! [ZDJĘCIA] 12.11.21

Misz masz i naturalność, czyli najczęściej powtarzane słowa wśród fryzjerów

Nowy Rok, wraz z nadzieją i ogromnym optymizmem, przynosi wielkie zmiany w fryzurach, pozostawiając idealnie wystylizowane upięcia w przeszłości. Wszyscy fryzjerzy, bez wyjątku, są pewni: w najbliższym czasie królować będzie przede wszystkim naturalność, misz masz i wielki luz.

Oznacza to koniec wielogodzinnych wizyt w salonach, tony lakieru do włosów i setek wsuwek. Śledząc najnowsze trendy można zauważyć, że coraz częściej stawia się na lekko rozwiane, pofalowane, rozpuszczone włosy lub luźnego koka. Dodatkowo dla fanek fryzur z lat 60. i 70. mamy dobrą wiadomość - moda na retro fryzury nie przemija. Wręcz przeciwnie, dodawana jest do nich nuta nowoczesności.