Najpopularniejsze RASY PSÓW. Czym się charakteryzują? Ile kosztują? Poznaj ulubione rasy Polaków

Labrador retriever Przed kilkoma laty labradory były najpopularniejszymi psami w Polsce. Do tej pory są chętnie kupowane przez rodziny z dzieckiem oraz młode osoby, szukające inteligentnego, posłusznego, wesołego, przyjacielskiego i spokojnego psa. Psy te uwielbiają wodę. Ponad to mają doskonały węch. Z tego powodu często wykorzystywane są w służbach specjalnych do tropienia narkotyków. Dodatkowo są najczęściej wybieraną rasą na przewodników dla osób niewidomych lub niepełnosprawnych.Wysokość 55-62 cmMasa 25-35 kg Cena 1500-3000 zł

Fot. Pixabay