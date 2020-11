Nasz patronat. Branża IT pomaga z sercem. Kilkanaście firm przekaże sprzęt komputerowy fundacji z Katowic

#IT_From_Heart – pod taką nazwą WebMakers Software House organizuje zbiórkę sprzętu komputerowego, który zostanie przekazany podopiecznym Katolickiej Fundacji Dzieciom. Inicjatywa organizowana jest we współpracy z Hearty Foundation, której misją jest zmniejszanie nierówności społecznych poprzez edukację dla potrzebujących dzieci i młodzieży. Oprócz tego Fundacja organizuje także programy edukacyjne dla podopiecznych domów dziecka, dzieci z niepełnosprawnościami oraz uczniów z mniejszych miejscowości.

Celem inicjatywy jest zebranie laptopów lub komputerów, które posłużą podopiecznym Katolickiej Fundacji Dzieciom w codziennych zajęciach organizowanych przez specjalistów.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci czy młodzież mają dostęp do sprzętu, który ułatwiałby edukację czy uczestnictwo w zajęciach. Dlatego, wspólnie z krakowską Fundacją Hearty, zaproponowaliśmy inicjatywę, w którą mogłyby się włączyć śląskie firmy IT. Jako software house wiemy, że sprzęt komputerowy to podstawowe narzędzie pracy czy nauki, dlatego tym bardziej wspieramy tego typu projekty – wyjaśnia Szymon Kania, CEO WebMakers.

Zbiórka potrwa do 15 grudnia. W tym czasie do siedziby WebMakers (ul. Katowicka 86 w Mikołowie) można dostarczyć nowy lub używany sprzęt. Zebrane komputery zostaną następnie przekazane Katolickiej Fundacji Dzieciom.

Organizatorzy podkreślają, że urządzenia muszą być w dobrym stanie wizualnym oraz fizycznym i posiadać legalny system operacyjny. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do inicjatywy zachęcamy do kontaktu pod adresem sdu@webmakers.expert