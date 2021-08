NASZ WYWIAD. Wiceszef MSZ: Presja na Polskę będzie tylko wzrastać

Panie ministrze, na granicy polsko-białoruskiej sytuacja robi się coraz poważniejsza. Kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu koczuje w okolicy Usnarza Górnego, wojsko buduje zasieki, bo spodziewana jest fala nielegalnych imigrantów. Wpuszczać ich, czy nie? Dlaczego rząd nie słucha opozycji i Janiny Ochojskiej, by przyjąć nielegalnych przybyszów?

Przede wszystkim warto pamiętać, że jeszcze kilka tygodni obserwowaliśmy operację przerzucania nielegalnych imigrantów na Litwę. W zasadzie dzieje się to od początku tegorocznego lata. Sprawę opisywały wszystkie polskie media; dziennikarze ze szczegółami zajmowali się procederem, pisząc że przemytnicy działają w politycznym celu, by zdestabilizować Litwę, którą Aleksander Łukaszenka uważa za wroga. Tak samo traktuje on Polskę – i względem Polski stosowany jest dokładnie ten sam mechanizm. Dlatego bardzo się dziwię, że ci sami ludzie ze sfer polityki i mediów, nagle zapomina, albo udaje że zapomina o politycznym charakterze akcji z imigrantami. Za ludzi koczujących przy granicy odpowiedzialne jest tylko jedno państwo, a więc to, które organizuje przerzut – Białoruś.