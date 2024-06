Nie ryzykuj raka jelita grubego – zgłoś się na kolonoskopię. Poradnik małopolskiego NFZ

- Dane gromadzone w Krajowym Rejestrze Nowotworów pokazują, że w 2021 r. rak jelita grubego był trzecim najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród Małopolan i drugim wśród Małopolanek. Długi czas rozwoju tej choroby ze zmian łagodnych daje nam realną szansę na zapobieganie jej. Warto więc pokonać strach i wykonać profilaktyczną kolonoskopię – mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. – Zależy nam, by korzystanie z programu badań przesiewowych raka jelita grubego było jak najłatwiejsze. Od maja finansujemy pracę kolejnych placówek odpowiedzialnych za jego realizację. Można się do nich zgłosić bez skierowania – wskazuje.

Gdzie za darmo i bez skierowania wykonać kolonoskopię w Małopolsce?

7,3 tys. przebadanych w Małopolsce

Kolonoskopia pozwala obejrzeć jelito grube od środka. Jest ona wykonywana za pomocą miękkiej, giętkiej rurki wprowadzanej przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego i przesuwanej do ujścia jelita cienkiego. Badanie odbywa się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym – decyzję podejmuje lekarz. Podczas diagnostyki medyk ma możliwość pobrania wycinków niepokojących zmian, które trafiają następnie do oceny histopatologicznej, czy usunięcia ewentualnych polipów.

Do kolonoskopii trzeba się dobrze przygotować, dlatego przed wizytą warto skontaktować się z placówką realizującą program, która poinformuje pacjenta, co musi zrobić przed badaniem.

Dane małopolskiego NFZ pokazują, że w ubiegłym roku diagnostykę w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w Małopolsce wykonało ponad 7,3 tys. osób. Aż u blisko połowy z nich wykryto niepokojące zmiany – polipy czy gruczolaki! W 48 przypadkach medycy potwierdzili nowotwór złośliwy.