Niebezpieczne wakacje na małopolskich drogach. Zginęło więcej osób niż przed rokiem

- W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia br. doszło do 568 wypadków drogowych (spadek o 43, tj. 7 %), w których zginęło 35 osób (wzrost o 3 tj. 9 %), a 587 zostało rannych (spadek o 135, tj. 19 %). W grupie wiekowej dzieci do lat 14 nie odnotowano ofiar śmiertelnych, natomiast 43 osoby zostały ranne. Podczas ubiegłorocznych wakacji 71 dzieci zostało rannych - informują małopolscy policjanci, przedstawiając bilans wakacji na drogach w naszym województwie.