Niebezpiecznie na sądeckich drogach. Groźne wypadki w Naściszowej i Kamionce Wielkiej

To była czarna seria na sądeckich drogach. We wtorek, 11 czerwca, na DK 75 w ciągu niespełna godziny doszło do dwóch poważnych wypadków. Na trasie między Nowym Sączem a Brzeskiem najpier w Jurkowie, a potem w Witowicach Dolnych doszło do zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami.