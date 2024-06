Czarna seria na DK 75. W Witowicach Dolnych doszło do kolejnego wypadku. Czołowo zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy Alicja Fałek

Na DK 75 na trasie z Nowego Sącza do Brzeska we wtorek, 11 czerwca, doszło do dwóch poważnych wypadków. Najpierw w Jurkowie zderzyły się samochód osobowy z ciężarówką. Niespełna godzinę później na tej samej drodze, ale w Witowicach Dolnych doszło do czołówki ciężarówki i osobówki. W obu przypadkach były osoby poszkodowane.