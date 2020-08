Niedziela handlowa 2020. Czy 30.08. pójdziemy do sklepu? Sprawdź, czy 30 sierpnia zrobisz zakupy!

Nowe przepisy dotyczące niedziel handlowych 2020

Przepisy dotyczące niedziel handlowych zmieniają się praktycznie co roku. Na początku zakaz handlu obowiązywał tylko w dwie niedziele miesiąca, następnie w trzy, a obecnie obowiązuje całkowity zakaz robienia zakupów tego dnia.

Czy 30 sierpnia zrobimy zakupy?

30 sierpnia to jedna z trzech niedziel handlowych, które pozostały w 2020 roku. Tak więc w najbliższą niedzielę, bez żadnych ograniczeń, będziemy mogli zrobić zakupy w dowolnym sklepie.

W 2020 roku przewidziano jedynie siedem niedziel handlowych. Do końca 2020 roku niedzielami handlowymi będą:

30 sierpnia

13 i 20 grudnia

Zakaz handlu w niedzielę - wyjątki

Są jednak pewnie wyjątki co do otwarcia sklepów w niedziele 2020 roku. W te dni sprzedaż może odbywać się w sklepach prowadzonych przez właścicieli we własnym imieniu i na własny rachunek. Otwarte mogą być także wszelkiego rodzaju bary oraz restauracje.