Niedźwiedź. Radny awanturował się z urzędnikami. Wezwano policję. Okazało się, że był pijany Klaudia Kulak

Radny miał we krwi 1,5 promila alkoholu Archiwum Polska Press

Do zdarzenia doszło w urzędzie gminy Niedźwiedź. Jeden z radnych pojawił się tam w godzinach popołudniowych i wdał się w awanturę z pracownikami. O zdarzeniu poinformowano policję, która pojawiła się na miejscu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Jak się okazuje, radny ten jest członkiem Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i podobno nie jest to pierwszy jego wybryk.