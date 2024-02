Niestraszna im wielka woda. Walczą z osuwiskiem w Grybowie. Ostatni etap prac

Przypomnijmy, w marcu 2020 roku fragment zabezpieczonego kamiennym murem zbocza runął do koryta rzeki. Sytuacja zrobiła się poważna. W styczniu 2021 roku zabytkowy budynek został zabezpieczony konstrukcją stalową, ale jasne było, że jest to jedynie rozwiązanie tymczasowe. Na przełomie 2020 i 2021 roku dokonano niezbędnych wzmocnień podłoża i budynku. Teren został wpisany do rejestru osuwisk. Pod koniec grudnia 2022 roku w ramach drugiego z czterech zaplanowanych etapów prac, wzmocniono istniejące mury, które dotąd nie uległy uszkodzeniu oraz, jak informował portal „Gość Tarnowski”, zabezpieczono część czynnego osuwiska wbijając pale. Dzięki temu ziemia, która spadała w dół urwiska została ustabilizowana.