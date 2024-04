Nocna ewakuacja imprezy w jednym z krakowskich klubów. Przyczyną gaz pieprzowy

Jak poinformowała nas właścicielka libańskiego baru przy ul. Dietla, do zdarzenia doszło po tym, jak przechodząca obok lokalu około 20-letnia dziewczyna rozpyliła gaz pieprzowy do wentylacji baru - co zostało zarejestrowane przez kamery monitorujące lokal.

"Dzięki pomocy gości, właścicielowi baru udało się zatrzymać dziewczynę i jej chłopaka, kilkaset metrów dalej od miejsca zdarzenia" - wyjaśnia właścicielka Layla Lounge Baru.

Dzięki sprawnej ewakuacji nikomu nic poważnego się nie stało. Tego wieczoru w barze przy ul. Dietla odbywała się międzynarodowa impreza Reggaeton Latino. Jak dodaje właścicielka, goście wydarzenia po wywietrzeniu pomieszczeń wrócili na imprezę.

Sprawczyni zdarzenia została zatrzymana przez policję.

Layla Lounge Bar jest prowadzona przez dwóch właścicieli - Lidię (podróżniczkę, lingwistykę oraz szefową kuchni i managerką) oraz Fawzego(również podróżnika, z zawodu analityka finansowego i managera lokalu który pochodzi z Libanu.). W lokalu podawane są dania kuchni libańskiej oraz napoje na bazie syropów sprowadzanych z Libanu oraz wino libańskie. Są w nim organizowane cykliczne wydarzenia językowe, imprezy bałkańskie, hiszpańskie, włoskie oraz inne międzynarodowe imprezy z DJem jak i muzyką na żywo.