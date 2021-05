Rząd luzuje obostrzenia. Lokale gastronomiczne zapowiadają otwarcia. Czy klienci dopiszą?

Właścicielem terenu Dolnych Młynów i budynków po dawnej cesarskiej fabryce cygar i papierosów jest hiszpańska firma Immobilaria Camins Polska (ICP). Miejsce to do tej pory było znane z kompleksu knajp, klubów i restauracji, które działało tam pięć lat. Od momentu zamknięcia kompleksu pod koniec września ubiegłego roku, miejsce stoi puste. W środki toczą się głównie prace porządkowe.

Towarzyskie życie Krakowa musiało się gdzieś przenieść, a że ciężko było znaleźć jedno miejsce, które pomieściło by szereg różnych lokali, towarzystwo z Dolnych Młynów rozproszyło się po całym mieście.

- Początkowo, razem z innymi właścicielami lokali chcieliśmy znaleźć miejsca, tak, żeby zachować charakter sąsiedzki. Bardzo nam na tym zależało ponieważ wiele osób, które odwiedzało Dolne Młyny przychodziło tam i dopiero na miejscu wybierało, który lokal chcą wybrać. Było to możliwe dzięki szerokiej ofercie. Teraz już tak nie będzie. Niestety nie udało nam się stworzyć kolejnego, centralnego zagłębia ciekawych miejsc. Wierzę jednak w to, że wiele z tych miejsc zyskało swoich stałych bywalców i w maju powrócą oni do ulubionych lokalizacji - mówi Emil Hołubiczko.