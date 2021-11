Nowa ścieżka rowerowa w Wadowicach. Jak się tu jeździ? [ZDJĘCIA] AKTUALIZACJA

Ścieżka rowerowe w Wadowicach.

Zakończyła się budowa i przebudowa trasy Velo Skawa w Wadowicach. Zmodernizowana ścieżka rowerowa ma dokładnie 3100 metrów i biegnie od Orlika w Wadowicach do Jaroszowic do potoku Ponikiewka. Kiedyś ma prowadzić dalej, do Jeziora Mucharskiego. Tymczasem urzędnicy z Urzędu Miejskiego w Wadowicach dokonali oficjalnego odbioru wybudowanej ścieżki.

- Dotychczasowa nawierzchnia tłuczniowa została zastąpiona asfaltem, tak że można tutaj bez przeszkód jeździć nie tylko na rowerze, ale także na wrotkach, deskorolce czy hulajnodze. Zakres prac obejmował również: wykoszenie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni, wbudowanie obrzeży betonowych i malowanie pasów

- informuje wadowicki magistrat.

