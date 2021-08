Nowiutkie wały w Broszkowicach, mające chronić okolice Oświęcimia przed powodziami, obrastają niebezpiecznymi roślinami. Zobaczcie ZDJĘCIA

Wały przeciwpowodziowe, które nadbudowano i poszerzono, by chroniły Broszkowice koło Oświęcimia przed "wielką wodą" mogą wcale nie spełnić swojej roli. Obrastają bardzo niebezpieczną dla takich budowli hydrologicznych rośliną - rdestowcem ostrokończystym, która w ciągu jednego sezonu potrafi urosnąć na 2-3 metry wysokości i szerokości. Kłącza rośliny, "zawleczone" na wiślane wały już wybujały, mają około 40-50 cm wysokości, a ziemię nawieziono tu około miesiąca temu. Tej rośliny nie będzie łatwo się pozbyć.

Wały chroniące przed wodami Wisły nadbudowywane były przez ponad dwa lata. 31 sierpnia miało być zakończenie prac. "Wiecha" jest już wbita w ziemię.

- Rdestowiec ostrokończysty trzeba usunąć, by wały mogły spełniać swoją rolę w przyszłości - nie ma wątpliwości prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Rdestowiec nie dość, że szybko się rozrasta, to ma bardzo mocne i grube korzenie, rozrastające się równie szybko jak naziemna część rośliny. Do tego rdestowiec rozsiewa nasiona będące pokarmem np. dla myszy i nornic, a te - gdyby się tu zadomowiły, w ziemi kopałyby tunele i norki, które dodatkowo obniżałyby bezpieczeństwo wałów.