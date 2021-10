Nowoczesne centrum komunikacyjne usprawni system transportowy w Zakopanem

Prace przy budowie centrum komunikacyjnego idą pełną parą. Jest to jedna z największych inwestycji realizowanych w Zakopanem od dekad. Jej wartość to ok. 40 mln zł, w tym 15 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Wraz ze zmodernizowanymi budynkami dworca PKP centrum komunikacyjne tworzyć będzie nowoczesny węzeł przesiadkowy pomiędzy różnymi środkami transportu, który usprawni obsługę turystów i mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej pod Tatrami.

– Budowa centrum to jedna z najważniejszych inwestycji usprawniających system transportowy w Zakopanem. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu dworców komunikacji autobusowej – lokalnej i dalekobieżnej oraz kolejowej w wygodny sposób będzie można korzystać ze środków komunikacji publicznej – wskazuje burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Podkreśla przy tym, że lokalizacja parkingu w centrum miasta zapewni możliwość łatwego dostępu do budynków użyteczności publicznej dla mieszkańców oraz atrakcji turystycznych dla gości odwiedzających stolicę Tatr.