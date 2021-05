Nowy Kodeks drogowy 2021. Sprawdź zmiany! Piesi bardziej bezpieczni, ale koniec z pisaniem smsów na "pasach"

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu przypomina, że miasto od 2018 r. rozpoczęło proces audytowania kluczowych przejść dla pieszych. W ramach audytu przedstawiono jak wiele elementów wpływa na bezpieczeństwo pieszych. Są to między innymi: zapewnienie wzajemnej widoczności pieszy-kierujący pojazdem zarówno w dzień jak i w nocy oraz w najbardziej intuicyjny dla kierowcy sposób zasugerowanie mu konieczności zachowania bezpiecznej prędkości, tak aby mógł on zahamować przed wkraczającym na jezdnię pieszym.

Do tej pory kierowca, który zbliża się do przejścia, musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo. Od czerwca obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w zmienionej ustawie nie dotyczy tramwajów, które mają wielokrotnie dłuższą drogę hamowania.

Według raport Komendy Miejskiej Policji w 2007 roku było ok. 1400 wypadków na miejskich drogach, a w 2020 roku ok. 600 wypadków. Z kolei liczba ofiar śmiertelnych spadła pięciokrotnie.

- Dlatego stosowane przez miasto zmiany polegają na wprowadzeniu rozwiązań pozwalających między innymi na zapewnieniu właściwej widoczności, uspokojeniu ruchu za pomocą zmiany geometrii jezdni, widoczne czytelne oznakowanie, oświetlenie rejonu przejścia ze skupieniem się na widoczności pieszego a nie tylko przejścia, czy skrócenie drogi potrzebnej do przekroczenia jezdni, w tym projektowanie bezpiecznych azyli dla pieszych. Powyższe rozwiązania wprowadzane są systematycznie zarówno na audytowanych jak i (jako standard) na wszystkich pozostałych przejściach. Wszystko po to, aby realnie zwiększyć bezpieczeństwo każdego użytkownika ruchu - mówi Łukasz Gryga.

Pisanie smsa na "pasach" - zabronione

Nowe przepisy ograniczają możliwość korzystania z urządzeń elektronicznych na przejściach dla pieszych. Co ważne, nie oznacza to, że nie możemy trzymać telefonu w ręce czy przy uchu. Zakaz dotyczy korzystania z urządzeń w taki sposób, który rozprasza uwagę i powoduje, że pieszy nie może obserwować tego, co dzieje się na drodze.