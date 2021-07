Nowy Sącz. Będą obowiązkowe szczepienia na COVID wśród służby zdrowia? Ilu medyków zaszczepiło się w regionie sądeckim?

Przymusu szczepień jak na razie nie ma, ale część Rady Medycznej zachęca do tego, żeby szczepienia w ramach służby zdrowia były obowiązkowe. Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji zaznaczył, że w najbliższym czasie będzie to bardzo poważnie rozważane. Dodał, że na razie nie ma dyskusji o powszechnym obowiązku szczepień. Premier przypomniał, że ok. 90 proc. lekarzy jest już zaszczepionych. Jak sytuacja więc wygląda wśród lekarzy, medyków czy pielęgniarek w Nowym Sączu i na terenie powiatu nowosądeckiego?

Agnieszka Zelek-Rachtan, rzeczniczka Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poinformowała, że szczepionki przeciw CODID-19 przyjęły 2 493 pracowników z sektora ochrony zdrowia z regionu sądeckiego. Zaliczają się do nich lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe, farmaceuci, oraz pracownicy DPS-ów i MOPS-ów. Wśród nich jest także personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, którzy zaszczepili się w sądeckim szpitalu od grudnia 2020 do maja bieżącego roku.