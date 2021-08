Nowy Sącz. Groził pozbawieniem życia i podpaleniem budynku. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 18 sierpnia otrzymał zgłoszenie, że w jednym z budynków w centrum Nowego Sącza awanturuje się mężczyzna, który grozi zniszczeniem i podpaleniem budynku oraz pozbawieniem życia jego zarządcy.

- Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy szybko opanowali sytuację i zatrzymali agresora. 39-letni sądeczanin został przewieziony do sądeckiej jednostki. Po nocy w policyjnej celi, na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych - informuje kom. Justyna Basiaga, oficer prasowy KMP w Nowym Sączu.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Tak więc 39-letni sądeczanin co najmniej dwa najbliższe miesiące spędzi za kratkami. Za groźby karalne grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, jednak z uwagi na to, że podejrzany ma na koncie wyrok za podobne przestępstwa (działał w recydywie), grozi mu do trzech lat więzienia.