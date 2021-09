Nowy Sącz. Kocie Planty pięknieją. Zajrzeliśmy na plac budowy [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, przetarg na rewitalizację tzw. Kocich Plant ogłoszony przez miasto pod koniec ubiegłego roku wygrała firma STAR z Żabna.

Zaproponowała ona realizowanie inwestycji za kwotę około półtora miliona złotych brutto, zaś ratusz przeznaczył na ten cel ponad dwa miliony złotych.

- Cieszę się, że to kultowe miejsce odzyska dawny blask. Prace powinny się zakończyć do końca czerwca 2021 roku. To krótki termin realizacji, ale mam nadzieję, że wykonawca sobie poradzi- mówił w kwietniu prezydent Ludomir Handzel.