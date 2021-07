Nowy Sącz. Mieszkaniec powiatu brzeskiego został pobity przez trzech mężczyzn. Teraz odpowiedzą za swój czyn Tatiana Biela

Sprawcy pobicia mogą spędzić najbliższe trzy lata w więzieniu fot. KM Policji Nowy Sącz

Sądeccy policjanci zatrzymali trzech sprawców pobicia, do którego doszło w jednym z mieszkań na ul. H. Kołłątaja w Nowym Sączu. 36 - letni mieszkaniec powiatu brzeskiego został zaatakowany podczas odwiedzin u znajomej sądeczanki. Teraz mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech lat. Na razie prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zakazu opuszczania kraju.