Nowy Sącz. Policjant w drodze do pracy zatrzymał złodzieja, który był sprawcą kradzieży rozbójniczej Tatiana Biela

Za kradzież rozbójniczą tzw. mniejszej wagi grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu arch. polska press

Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zatrzymał po służbie złodzieja. Zdarzenie miało miejsce przed z jednym z dyskontów na os. Wojska Polskiego. Agresywny złodziej usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej tzw. mniejszej wagi, za co grozi mu kara do pięciu lat więzienia. - Dzisiaj prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do placówki handlowej i pracownika ochrony - informuje kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji.