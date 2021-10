Nowy Sącz. Radni na państwowych posadach zarabiają najlepiej. Wielu z nich lepiej od prezydenta miasta

Diety sądeckich radnych z tytułu pełnienia funkcji samorządowych kształtują się od 15 tys. zł do ponad 29 tys. zł rocznie. Ich wielkość uzależniona jest m.in. od pełnionej funkcji w radzie, liczby komisji, w których pracują, oraz dodatkowo przewodniczenie zarządom osiedli. To oczywiście dodatkowy, nieopodatkowany dochód radnych, poza tym co wpływa im na konto z umowy o pracę lub jako emerytura. Wszystkie swoje zarobione pieniądze muszą wykazać w corocznym oświadczeniu majątkowym. Z ich lektury wynika, że większość z nich dobrze sobie radzi, osiągając nawet dwa, trzy razy większy dochód od urzędującego prezydenta Ludomira Handzla, który w 2020 roku zarobił 66 tys. zł. Z tytułu wynajmu zainkasował 46,6 tys. zł, zaś jego procent od pożyczki udziałowca w firmie Elfarm to 32,5 tys. zł. Ludomir Handzel zarobił także prawie 2 tys. zł z procentów od lokaty bankowej (jego oszczędności to 647 tys. zł). Zarobki sądeckich radnych podajemy w kwotach brutto w porządku alfabetycznym.