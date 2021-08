Nowy Sącz. Ruszył Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Miesiąc temu została oficjalnie wylosowana litera „F”, która wyznacza kolejność występów uczestników w Konkursie.

- Przygotowywałem się do tego Konkursu niemal dwa lata. Bardzo chciałem wystąpić, bo uważam, że udział w nim stanie się dla mnie przepustką w artystyczny świat

– podkreślał Jakub Foltak, który jest członkiem „Akademii Operowej” przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

W pierwszym etapie młodzi śpiewacy wykonywali po dwa utwory, jeden głównie Mozarta i jeden dowolny wybrany z listy. Program występu nie mógł przekraczać dziesięciu minut.

- Bardzo marzyłam, aby przyjechać do Nowego Sącza, bo to bardzo prestiżowy Konkurs, a jury jest dość wymagające. Wybrałam zróżnicowany repertuar, aby pokazać się z wielu stron – mówiła po zejściu ze sceny Justyna Gęsicka, mezzosopranistka z Bydgoszczy. = Po przerwie spowodowanej pandemią wychodząc na scenę czuje się pewien dreszczyk emocji, ale to nie szkodzi, bo bardzo tęskniliśmy za tym