Nowy Sącz. Sądecki Szpital Specjalistyczny zakończył modernizację wartą ponad 70 mln zł Tatiana Biela

W piątek, 17 września uroczyście otwarto nowy pawilon i zmodernizowane oddziały Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Wartość tej inwestycji to ponad 70 mln zł, z czego ponad 36,5 mln zł pochodziło z funduszy unijnych, 31 mln zł z budżetu województwa małopolskiego, zaś 4 mln zł ze środków własnych szpitala. - To wielkie wydarzenie i ogromna inwestycja w służbę zdrowia - mówi Witold Kozłowski, marszałek małopolski. Dodaje również, że szpital otrzymał z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wsparcie w kwocie prawie 7,5 mln zł na zakup sprzętu oraz wyposażenia medycznego. Kolejne 1,5 mln zł trafi do sądeckiej placówki w ramach Pakietu Medycznego 3.