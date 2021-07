Nowy Sącz. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe otrzymało nowoczesną karetkę. Kosztowała pół miliona złotych [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o kolejną karetkę. Nowoczesny ambulans kosztowała 500 tys. zł i jest dostosowany do jazdy w trudnym górskim terenie. Pojazd trafi do podstacji SPR w Krynicy-Zdroju. - To już ósma karetka, która trafiła do nas od 2019 roku - wyjaśnia Bożena Hudzik, dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Dodaje, że wraz z ambulansem do ratowników trafiły także środki ochrony indywidulanej niezbędne w czasie pandemii koronawirusa.