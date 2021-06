Nowy Sącz. Wyjątkowe okładki Tomasza Bocheńskiego. Wystawa "Title" w Galerii MCK Sokół

Wystawa „Title” w Galerii Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ prezentująca ponad 50 projektów grafiki prasowej autorstwa Tomasza Bocheńskiego, okładek dzienników i tygodników wydawanych przez Polska Press Grupę (w naszym regionie należą do nich „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”). W piątek 11 czerwca o godz. 18 – w reżimie sanitarnym – odbędzie się wernisaż wystawy.

***

TOMASZ BOCHEŃSKI

Nowosądeczanin, dyrektor artystyczny grupy medialnej Polska Press. Od 15 lat z zamiłowaniem i pasją tworzy projekty graficzne gazet, stron internetowych, książek, logotypów oraz systemów identyfikacji wizualnej. Pracę zaczynał w „Gazecie Krakowskiej”, od 2017 r. był dyrektorem artystycznym "Dziennika Polskiego", w 2013 roku został dyrektorem artystycznym Polska Press. Jego kreatywność, nieszablonowe podejście do zagadnień projektowania oraz zacięcie artystyczne zostały wielokrotnie nagrodzone w najbardziej prestiżowych konkursach branżowych w Polsce (m.in. GrandFront, ArtFront oraz Chimera Grand Prix) oraz za granicą (w konkursach European Newspaper Award oraz Best of News Design - The Society for News Design w USA).