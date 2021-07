Nowy Sącz. Złodziej puszek z datkami dla fundacji okazał się również wandalem pseudograficiarzem

Szczegóły śledztwa przybliża Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

- Młodzi mieszkańcy Nowego Sącza w Sylwestra oraz 4 i 5 stycznia br., wykorzystując nieuwagę ekspedientów, z trzech sklepów na terenie miasta zabrali puszki z pieniędzmi, po czym rozerwali zabezpieczenia i zabrali gotówkę, która była w środku. Łącznie było to ponad 3 tys. złotych

– zaznacza rzeczniczka.

Złodzieje usłyszeli zarzuty, ale sądeccy policjanci w dalszym ciągu prowadzili czynności. Ustalili wówczas, że 18-latek pod koniec ubiegłego roku uszkodził kilkanaście elewacji budynków w centrum Nowego Sącza poprzez namalowanie na ich farbą w sprayu swojego tagu, czyli graficiarskiego podpisu.

- Ich praca dochodzeniowo-śledcza pozwoliła na zebranie obszernego materiału dowodowego, na podstawie którego młody mężczyzna usłyszał 36 zarzutów uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia, ale dla 18-latka kara może być wyższa z uwagi na to, że przestępstwa popełnił w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności