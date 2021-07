Nowy Sącz/Trzetrzewina. Umiała rozmawiać z każdym. Taka była Monika Kowalczyk

W niedzielę wieczorem, po długiej chorobie, zmarła Monika Kowalczyk, była szefowa oddziału „Gazety Krakowskiej” w Nowym Sączu, miała 46 lat.

Nie przypuszczała, że będzie dziennikarką. Po ukończeniu II LO w Nowym Sączu, studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gdy wróciła do Nowego Sącza, przypadkiem trafiła do Radia Echo.

- Filigranową Monikę wyposażono w ciężki sprzęt do nagrywania i puszczono w miasto - wspomina Iwona Kamieńska, była dziennikarka Radia Echo i „Krakowskiej”, obecnie związana z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim”. - Szybko okazało się, że ma talent do reportaży. Potrafiła znaleźć świetne tematy, wspaniałych rozmówców.

Pracę w radiu porzuciła dla prasy. Wyjechała do Krakowa, gdzie pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Potem wróciła do Sącza, zasilając redakcję „Dziennika Polskiego”, gdzie została koordynatorką lokalnego oddziału. Zmierzyła się też z rolą naczelnej portalu sadeczanin.info, by powrócić do prasy jako kierowniczka „Gazety Krakowskiej” w Nowym Sączu. Tu pracowała, póki pozwoliło jej zdrowie. Przed śmiercią współpracowała jeszcze z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim”.