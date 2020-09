Obidza. Strażacy ratowli życie osobie, która nagle zasłabła

OSP Obidza

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy (gmina Łącko) pierwsi dotarli do osoby, która w ich miejscowości nagle zasłabła i straciła przytomność. Wezwanie do tej akcji odebrali kwadrans po godzinie jedenastej w niedzielę 6 września 2020 r. Działanie strażaków polegało na szybkim podjęciu resuscytacji oraz prowadzeniu jej aż do przybycia do wioski położonej w górach Beskidu Sadeckiego ambulansu Pogotowia Ratunkowego. Osoba, której życie ratowali, została zabrana do szpitala.