Oddaj krew, uratuj komuś życie. Wakacje to trudny czas dla banków krwi

W magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie jest coraz mniej krwi. Przez panującą pandemię liczba dawców znacząco się zmniejszyła. Centrum zachowuje jeszcze bezpieczny poziom zapasów, ale z dnia na dzień one topnieją. To pokłosie m.in. powrotu zabiegów planowych do szpitali.

Jak zwykle najbardziej potrzebna jest krew z odczynem Rh-. Szczególnie cenna jest grupa ORhD- (ujemna), ponieważ w nagłych przypadkach może zostać ona przetoczona każdemu biorcy. Niestety, jest to jedna z najrzadziej występujących grup krwi na świecie. Szacuje się, że posiada ją zaledwie 6 proc. Polaków.

W sumie w okresie wakacji krakowskie RCKiK zanotowało spadek donacji krwi o około 10 proc. Aby uzupełnić braki w magazynie, krakowskie centrum niemal codziennie organizuje akcje wyjazdowe do miejsc, gdzie m.in. przebywają wczasowicze, a także pozyskując nadwyżki krwi z innych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.