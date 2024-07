"Okrąglaki" szpecą krajobraz Krakowa. Co zrobić z odrapanymi słupami reklamowymi?

Tematem porzuconych okrąglaków zajęła się także radna z klubu Kraków dla Mieszkańców, która napisała w tej sprawie interpelację do prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

- Zwracam się z uprzejmą prośbą podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia na terenie Krakowa nielegalnie postawionych słupów reklamowych firmy "Filmotechnika". Słupy i tablice reklamowe należące do wspomnianej firmy psują estetykę krajobrazu (odrapane i odklejające się reklamy, często zaśmiecające okolicę), ze względu na swoją wielkość i brak jakiegokolwiek nadzoru ze strony właściciela stwarzają one bezpośrednie niebezpieczeństwo dla przechodzących obok nich mieszkańców. Sytuacja z przewróceniem się słupa miała już miejsce w rejonie wąskiego przejścia przy ul. Młyńskiej. W wielu miejscach nie uzyskały one również właściwej zgody na zajęcie pasa drogowego - pisała radna Eliza Dydyńska-Czesak.