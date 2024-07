Czy Krowodrza Górka pomieści kolejne bloki? Mieszkańcy tej części Krakowa obawiają się o place zabaw i tereny zielone. Miasto wyjaśnia Aleksandra Łabędź

Nowe bloki wciskane w stare osiedla to w Krakowie nic nowego. Czy Krowodrzy Górce też to grozi? Tego obawiają się mieszkańcy i chcą chronić przed deweloperską zabudową należące do miasta działki znajdujące się między starymi blokami. Są na nich zieleńce, a także... nowe place zabaw. Tereny, których dotyczy sprawa nie są objęte planem miejscowym. Tylko przez pięć dni w ubiegłym tygodniu, od poniedziałku do piątku, mieszkańcy Krowodrzy Górki złożyli blisko tysiąc wniosków do planu ogólnego. Spółdzielnia mieszkaniowa Krowodrza ma w planach wykupienie zagrożonych terenów i utworzyć na nich miejsce do rekreacji, a także nasadzić nową zieleń.