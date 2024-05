Budowa Noho na terenie po spalonym Gigancie w Krakowie

Noho Investment ma już prawomocne pozwolenie na budowę apartamentowca Monument. W czerwcu rozpoczyna prace przygotowawcze do budowy. We wrześniu rozpocznie realizację części podziemnej. Planowane zakończenie inwestycji – druga połowa 2026 rok

Części wspólne dedykowane mieszkańcom:

Pokój klubowy – wielofunkcyjna przestrzeń z kuchnią, jadalnią i strefą do spotkań; coworking z czytelnią; prywatna sala kinowa, strefa zabaw dla dzieci, sala do jogi, sala fitness, pokój do masażu, sauna, pokój majsterkowicza. Dodatkowo w inwestycji znajduje się myjnia dla samochodów, strefa „wash dog” – myjnia dla psów (garaż), na zewnątrz tor do buli, przestrzeń do urban farmingu, stoły do ping ponga czy strefy wypoczynku.