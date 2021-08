Olkusz. Obchody 81. rocznicy Krwawej Środy [ZDJĘCIA]

W nocy z 30 na 31 lipca 1940 r. centrum Olkusza zostało otoczone przez nazistowską żandarmerię i SS. Agresorzy wyprowadzali mężczyzn w wieku od 14 do 50 lat z domów i spędzali na olkuski rynek, pod szkołę na ul. Górniczej, rynek Czarnogórski, ul. Mickiewicza oraz w okolice gmachu Kasy Chorych. Tam zostali oni zmuszeni do leżenia z twarzą skierowaną ku ziemi. Warto dodać, że tamten dzień należał do wyjątkowo upalnych. Każda z ofiar, która zmieniała pozycję, była katowana przez okupantów. Dodatkowo niektórzy z zebranych mężczyzn byli torturowani i przesłuchiwani.

Z wyjątkowym okrucieństwem potraktowano osoby zgromadzone na rynku czarnogórskim. Zmuszano ich do czołgania się w błocie, a następnie do marszu i śpiewania pieśni żołnierskich. Podczas marszu esesmani bili maszerujących kolbami i kijami. Niektórym kazano zanurzać się w rzece Babie, która była pełna fabrycznych ścieków, następnie wybrane osoby miała tarzać się w piachu i glinie.