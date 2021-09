Olkusz. Ruszyła trzecia edycja akcji SadziMY. Odbierz drzewko od olkuskiego nadleśnictwa! [ZDJĘCIA]

Podczas ogólnopolskiej akcji SadziMY w siedzibach nadleśnictw rozdawane są sadzonki drzew. Pracownicy lasów państwowych podpowiadają w jaki sposób i gdzie najlepiej posadzić poszczególne gatunki. W tegorocznej edycji rozdawane są brzozy oraz świerki.

Nadleśniczy zachęcają do wzięcia udziału w akcji podkreślając, że takie drzewo to świetny sposób by upamiętnić ważne wydarzenie dla rodziny czy lokalnej społeczności.